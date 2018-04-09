Павел Климкин заявил, что если информация о химической атаке в районе Восточной Гуты подтвердится, то это станет "очередным преступлением против человечности".

Об этом министр сообщил в Twitter, передает со ссылкой на .

"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето как по MH17", - говорится в сообщении.

Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 апреля 2018 г.

Напомним, 7 апреля сирийская повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам сообщила о химической атаке со стороны правительства в районе Восточной Гуты.

По информации BBC, в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибло 70 человек.

В заявили, что приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах, обвинив в этом режим Башара Асада и Россию, которая поддерживает его.

Вашингтон призвал Москву немедленно прекратить явную поддержку действий режима Асада в Восточной Гуте.

В России обвинения отрицают.

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