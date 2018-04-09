В Беларуси умер отец героя Небесной Сотни Жизневский По словам жены, мужчина жаловался на давление и сердечную боль В белорусском Гомеле 8 апреля умер отец Героя Украины и Беларуси, одного из первых погибших во время Революции Достоинства в Украине Михаила Жизневский. Фото: svaboda.org Об этом сообщила жена умершего Михаила Петровича Жизневский - Нина Жизневский, информирует "Радыё Свабода". По ее словам, мужчина жаловался на сердечную боль и кровяное давление. В этом году супруги имели выехать на лечение в один из украинских санаториев, места в которых предоставляли по распоряжению Президента Украины. Кабинет Министров Украины назначил пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневский. Сообщается, что до недавнего времени Жизневский-старший, будучи на пенсии, работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате. Всегда считал, что его сын Михаил погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси. Прощание с Михаилом Жизневский-старшим состоится в Гомеле. Фото: svaboda.org Напомним, Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого могли быть причастны к гибели первых Героев Небесной сотни - Сергея Нигояна и Михаила Жизневский. ГПУ установила лишь подразделение милиции, сотрудники которого могли убить Нигояна и Жизневского Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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