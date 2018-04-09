Саудовские органы юстиции начали расследование из-за подозрений в коррупции и отмывании средств. Среди фигурантов дел - принцы, бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Некоторые из подозреваемых отказались от сотрудничества со следствием. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заместителя генерального прокурора Саудовской Аравии Сауд аль-Хамада, передает .

“По его словам, многие подозреваемых отказались от сотрудничества со следствием. Все расследованные случаи будут рассматривать отдельно, подчеркнул аль-Хамад. Некоторыми из них будут заниматься органы, специализирующиеся на борьбе с отмыванием средств. Другие рассматривать суды, занимающиеся делами национальной безопасности и терроризма, отметил заместитель генпрокурора королевства”, — говорится в сообщении Deutsche Welle.

Напомним, в ноябре прошлого года в Королевстве Саудовская Аравия выдвинули обвинения в коррупции 381 лицу. Среди них были принцы, известные высокопоставленные и влиятельные бизнесмены. Подозреваемых арестовали и поместили под стражу в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Впоследствии большинство из них или признали обвинения и урегулировали вопросы, оплатив штрафы и выйдя на свободу, или же против них не хватило доказательств. В конце января 2018 сообщалось, что общий объем уплаченных подозреваемыми сумм и переданных государству активов превысил 100 млрд долларов США.

На сегодняшний день 56 человек еще остаются под стражей. Об их местонахождении ничего не известно.

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