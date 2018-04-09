По тревоге подняли весь персонал изолятора, а также просили о помощи одесских коллег

в этом "Преступности.НЕТ" сообщил источник в Николаевском следственном.

По словам собеседника, по состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось убедить подследственных вернуться в административный корпус.

Как отметил собеседник, большинство подозреваемых, которые отказывались выполнять распоряжения администрации СИЗО, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Собеседник издания добавил, что в связи с инцидентом по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. Также власть следственного изолятора для разрешения ситуации связывалась с одесским подразделением, чтобы оттуда прислали подмогу, однако там просьбу проигнорировали.

В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжения администрации, участвовал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Лук.

После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру СИЗО на случай, если бы мятежники попытались покинуть территорию изолятора.

По словам собеседника издания, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорты на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая, по их словам, сложившаяся за последние несколько недель.

Информации о пострадавших между сотрудников следственного изолятора и подследственных нет.

Напомним, сегодня утром в следственном изоляторе Николаева часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры.