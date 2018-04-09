Правоохранители задержали группу мужчин по подозрению в причастности к подготовке нападения на участников и зрителей полумарафона

Об этом сообщает Die Welt.

По данным немецких спецслужб, атаман задержанного группировки намеревался напасть с ножом на бегунов и зрителей. В квартире, которую снимал один из подозреваемых, также обнаружили следы взрывчатки.

Как отмечается, атаман злоумышленников был близок знакомым тунисца Аниса Амры, который 19 декабря 2016 въехал на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Вследствие того теракта погибли 12 человек. Через несколько дней Амры был убит в Милане.

Воскресный полумарафон происходит в Берлине 38-й раз. В нем приняли участие около 32 тыс. Человек.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере водитель фургона врезался в посетителей ресторана в старом городе. Погибли два человека. Преступник покончил с собой. По данным полиции, им оказался немец, 1969 года на имя Йенс Р., который якобы должен суицидальные наклонностями. Нападение не признали терактом. Официально мотивы преступника не установлены.