|Центровой сборной Украины стал одним из самых результативных в матче Серии А
|09.04.2018 04:27
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В итальянской баскетбольной Серии А центровой сборной Украины Кирилл Фесенко продолжил уверенные выступления в составе “Авелино”, сообщает со ссылкой на сайт турнира.
В 25-м туре внутреннего первенства Фесенко в составе “Авелино” принимал БК “Ваноли”. Хозяева праздновали уверенную победу 95:72, а наш “бигмен” вышел в стартовой пятерке и за 22 проведенные минуты на паркете набрал 15 баллов (7/10 двочокови, 1/4 штрафные) при 4 подборах и 3 передачах.
Лишь трем игрокам удалось превзойти показатель Фесенко в 15 набранных очков: двум партнерам по команде Ричу (16) и Уэллса (18) и Дариус Джонсону-Одом с “Ваноли” (16).
Добавим, что “Авелино” имеет 16 побед и 9 поражений и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.
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