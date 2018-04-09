В итальянской баскетбольной Серии А центровой сборной Украины Кирилл Фесенко продолжил уверенные выступления в составе “Авелино”, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

В 25-м туре внутреннего первенства Фесенко в составе “Авелино” принимал БК “Ваноли”. Хозяева праздновали уверенную победу 95:72, а наш “бигмен” вышел в стартовой пятерке и за 22 проведенные минуты на паркете набрал 15 баллов (7/10 двочокови, 1/4 штрафные) при 4 подборах и 3 передачах.

Лишь трем игрокам удалось превзойти показатель Фесенко в 15 набранных очков: двум партнерам по команде Ричу (16) и Уэллса (18) и Дариус Джонсону-Одом с “Ваноли” (16).

Добавим, что “Авелино” имеет 16 побед и 9 поражений и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.

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