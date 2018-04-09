Члены экипажа крымского судна "Норд" попытаются пересечь КПВВ на админкордони с Крымом

Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается безотлагательно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Ибо дома в них они конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационной властями РФ '' аусвайсы '' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГНС Украины", - заявил Бабин.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что члены экипажа крымского судна "Норд" могут поехать в Крым, если на административной границе покажут паспорта граждан Украины.

"В данном случае мы говорим о гражданах Украины, которые проживают на временно оккупированной части полуострова. Если у них возникнет желание поехать домой, они могут это сделать через админмежах, учитывая так называемый гуманитарный аспект, как это предусмотрено законодательством, - воссоединение семьи и такое. В рамках законодательства мы можем позволить им вернуться в дома через админмежах как гражданам Украины", - пояснил представитель" Общественному радио ".

В то же время адвокат экипажа Дмитрий Щербина рассказал, что экипаж судна "Норд" едет к административной границе с Автономной Республикой Крым, чтобы попытаться перейти контрольный пункт въезда-выезда.

"Сейчас едут в админкордону с полуостровом. Будут через пункт пропуска в Крыму проходить", - отметил Щербина.

Адвокат рассказал, что не владеет информацией, привезут экипажа украинские паспорта для пересечения. Однако он заверил, что сейчас у экипажа есть только документы на возвращение, выданные консульством РФ.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.

Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог.