прежний футболист харьковского “Металлиста” и донецкого “Шахтера” Марко Девич провел поединок 27-го тура второго по силе чемпионата Швейцарии по футболу, сообщает со ссылкой на ФК “Вадуц”.

Девич появился со скамейки запасных на 32-й минуте в составе “Вадуца”, который принимал ФК “Арау”. Встреча закончилась уверенной победой “Вадуца” 5: 1. Причем клуб Девича забил все голы после перерыва, а одно из взятии ворот записал в свой актив наш 33-летний форвард.

Примечательно, что “Вадуц” имеет серию из трех выигрышей подряд. Сейчас команда из 46 очками занимает третью строчку, однако для повышения в классе не хватает 18 пунктов, поскольку в элитный чемпионата выходит исключительно победитель Первой лиги Швейцарии.

Заметим, что на счету украинского ветерана 22 проведены поединки за “Вадуц”, 10 голов и 8 ассистов.

Добавим также, Девич входит в топ-25 игроков в истории Украины по количеству проведенных матчей за национальную команду “желто-синих” — 35 матчей (7 голов).

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