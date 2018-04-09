Эксперт МОЗ обнаружил в больнице города Вишневого скрытое диагностическое оборудование. Представителя министерства отправили туда якобы для того, чтобы оценить возможность размещения там медицинского оборудования, которое должно быть поставлено в обмен на квартиру для Ульяны Супрун.

Об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения рассказала в комментарии ТСН, передает со ссылкой на .

"Мы узнали, что с 2012 года в городе есть компьютерный томограф, который стоит в коробках и не использовался", - отметила она.

Ульяна Супрун также сообщила, что после обнародования истории с предложением взятки помощник Олега Ляшко Александр Богачев прислал ей смс.

"Он спросил, почему я обвиняю его в таком деле, ведь он хотел помочь людям. Нет понимания, что это коррупция. Предложение взятки министру от мэра города на Западе это был бы скандал на всю страну. Человек был бы в суде, и уже через несколько месяцев сидела бы в тюрьме", - сказала в.а. министра.

14 марта 2018 года Ульяна Супрун заявила, что более года назад обратилась к Национального антикоррупционного бюро из-за предложения ей квартиры от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник принимали участие в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

6 апреля было обнародовано видео, как Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

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