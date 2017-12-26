В "Укртелекоме" отметили, что лишь обеспечивают связь сирен с центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА. В "Укртелекоме" расследуют происшествие Фото: ЕРА (архив) Как заявили на предприятии, они только обеспечивают связь сирен с центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА, и поддерживают оборудование системы оповещения в надлежащем техническом состоянии."Центр управления находится в помещениях Львовской областной администрации и подчиняется структурам областного руководства. Связь с сиренами организована через пять АТС "Укртелекома", которые работают в автоматическом режиме, без привлечения сотрудников общества. В настоящее время специализированная охрана АТС подтвердила, что к станциям не было несанкционированного доступа", – говорится в сообщении компании.Работа комиссии по выяснению причин срабатывания системы связи продолжается, заявили в "Укртелекоме".Вечером 25 декабря во Львове несанкционированно сработала аппаратура оповещения "Укртелекома". В управлении Львовского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что причины сложившейся ситуации выясняют специалисты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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