В "Укртелекоме" отметили, что лишь обеспечивают связь сирен с
центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА. В
"Укртелекоме" расследуют происшествие Фото: ЕРА (архив) Как заявили
на предприятии, они только обеспечивают связь сирен с центром
управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА, и поддерживают
оборудование системы оповещения в надлежащем техническом
состоянии."Центр управления находится в помещениях Львовской
областной администрации и подчиняется структурам областного
руководства. Связь с сиренами организована через пять АТС
"Укртелекома", которые работают в автоматическом режиме, без
привлечения сотрудников общества. В настоящее время
специализированная охрана АТС подтвердила, что к станциям не было
несанкционированного доступа", – говорится в сообщении
компании.Работа комиссии по выяснению причин срабатывания системы
связи продолжается, заявили в "Укртелекоме".Вечером 25 декабря во
Львове несанкционированно сработала аппаратура оповещения
"Укртелекома". В управлении Львовского горсовета по вопросам
чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что
причины сложившейся ситуации выясняют специалисты.
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