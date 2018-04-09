В оккупированном Крыму силовики с автоматами ворвались в мечеть - ВИДЕО За "экстремизм" Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыму. Фото:ukrinform.ua "В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся" какие-то экстремистские меры", - сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook. Всех прихожан опросили и сфотографировали. "Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ГО. Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры. "Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность". Напомним, что ПАСЕ подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на оккупированном полуострове. ПАСЕ готовит резолюцию о расовой дискриминации крымских татар Россией Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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