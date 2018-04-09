|В оккупированном Крыму силовики с автоматами ворвались в мечеть - ВИДЕО
|09.04.2018 04:39
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За "экстремизм"Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыму.
Фото:ukrinform.ua
"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся" какие-то экстремистские меры", - сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.
Всех прихожан опросили и сфотографировали.
"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не опросят каждого из мусульман", - отметили в ГО.
Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
"Подобный тотальный контроль смущает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность".
Напомним, что ПАСЕ подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на оккупированном полуострове.
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