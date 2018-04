Дом российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери могут снести, а также итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые прежний полковник ГРУ РФ вместе со своей дочерью Юлией посетили незадолго до того, как были обнаружены без сознания. Об этом сообщает со ссылкой на Mail on Sunday. “Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест к осени этого года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест”, — сообщили изданию в правоохранительных органах. Сообщается, что места, о которых идет речь, планируется держать огражденными течение шести месяцев. Напомним, согласно утверждению The Sunday Times, экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его 33-летней дочери Юлии, которые были отравлении нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



