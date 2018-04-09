"Мужчины сели за стол, выпили по несколько рюмок. Тогда Сергей сказал, что прокатится на велосипеде с Софией. Затем вышел из гаража с окровавленными руками. Сказал, что нутрию зарезал. Родители заметили исчезновения дочери. Пока кум якобы искал Софию на улице, мама стала кричать во дворе. Именно она нашла в гараже пакеты с расчлененной дочерью. Женщина не плакала, а завивала от боли", - рассказывала тогда знакомая семьи Дарья.

Девочка училась в первом классе. Занималась танцами, в спортивных секциях. Была очень талантливая, добрая, вежливая, жизнерадостная.

Шипулин продавал строительные материалы. Свел двухэтажный дом, купил две машины. Имел двух сыновей от разных браков. После банкротства бизнеса работал охранником. Стал нервный, употреблял наркотики.

В доме нашли рюкзак Сергея Шипулина. В нем лежали блокноты с оккультными знаками. Среди них - договор с сатаной. Якобы он заключил соглашение с нечистой силой до 2066. За это время должен убить несколько человек и себя. Выбрал трех детей для дьявола: это погибшая София, его собственный сын Дмитрий и еще один крестник - Александр. Полиция объявила Шипулина в розыск. Дома устроили засаду. Мужчина вернулся в 2.00 ночи, там его и схватили. Сначала вину признавал, а на суде сказал, что ничего не помнит. Просил медицинской помощи. Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Однако через 11 дней убийца умер в камере следственного изолятора от инфаркта миокарда.

29-летний Юрий Каминский убил, расчленил и сжег тела 30-летнего Максима Кузнецова и его сына Михаила, 13 лет. Сделал это, потому что был должен товарищу 2 тыс. грн. Полицейские приехали домой к Юрию Каминскому. Его гражданская жена не знала, где муж. Во дворе за домом было пепелище. В нем - останки тел. Каминского объявили в розыск и задержали.

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