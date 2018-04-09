Организаторы химической атаки против населения Думы в Восточной Гуте (Сирия, пригород Дамаска) должны ответить за свое преступление. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, комментируя информацию о химической атаке в Восточной Гуте, что привело к гибели десятков людей, информирует .

“Боевое применение химического оружия является военным преступлением. Канада вместе с международными партнерами всеми доступными методами будет требовать привлечения к ответственности за эти ужасные зверства. Виновные в их совершении должны предстать перед справедливостью, а массовые убийства невинных гражданских должны прекратиться”, — сказала Фриланд.

Она также осудила Россию и Иран за поддержку кровавого режима Башара аль-Асада. “Применение режимом химического оружия является целенаправленной стратегией, направленной на терроризирования местного населения и его насилие к повиновению. Канада осуждает режим Асада и его сторонников — Россию и Иран — за неоднократные серьезные нарушения прав человека и длительные умышленные обстрелы гражданских ”, - подчеркнула глава МИД Канады.

Кроме этого, она выразила восхищение спасателями и медицинскими работниками, работающими в Сирии. “Канада выражает свое восхищение медицинскими работниками и другими организациями, в том числе „Белыми шлемами“, которые без устали работают над спасением жизней пострадавших. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибших”, — завершила Фриланд.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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