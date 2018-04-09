Кубок Европы по дзюдо между юниоров, который проходит в Хорватии, принес представителям Украины очередные призовые места, передает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В категории до 81 килограмма старт взяли четверо украинский — Артем Харченко, Грачик Авагян, Даниил Довбыш и Александр Кошляк, но только первому удалось получить медаль. В поединке за “бронзу” представитель Харьковщины победил француза Квентина Жубера, проведя “иппон” непосредственно перед финальной сиреной. Это — третья медаль высокого международного уровня Харченко. Ранее он был третьим на Всемирной Универсиаде-2013, а также — на юниорском Кубке Европы-2009.

Еще одну “бронзу” в другой соревновательный день “сине-желтой” команде принес Федор Панько в весе свыше 100 килограммов. В поединке за “бронзу” Днепровец досрочно — за 1 минуту и ​​17 секунд, выиграл в Йована Пекович из Черногории.

Заметим, что в шаге от медали остановился киевлянин Александр Крук в категории до 90 кг, уступивший в “бронзовой” схватке Аату Лааманену из Финляндии. Другой наш представитель в этом весе Игорь Кныш со Львовщины выбыл уже на старте турнира.

Таким образом, из Хорватии украинцы возвращаются с тремя бронзовыми медалями (плюс награда субботы Каро Марандяна в категории до 66 кг).

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