Три палестинца, проникших в воскресенье в Израиль из сектора Газа через разделительный барьер, а потом вернулись назад, установили в заграждение два взрывных устройства, прежде чем покинули территорию еврейского государства. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля, передает .

“В связи с предыдущей публикацией о подозреваемых, которые проникли в Израиль через разделительное ограждение в северной части сектора Газа, войска Армии обороны Израиля обнаружили два взрывных устройства, установленные указанными террористами в этом месте”, — говорится в заявлении.

Ранее армия сообщила о том, что три человека проникли на территорию Израиля через забор в северной части сектора Газа, после чего вернулись обратно. В вооруженных силах отметили, что “не располагают информацией, подтверждающей сообщение об огне в сторону солдат или населенных пунктов” на территории еврейского государства. При этом, по данным газеты “Едиот Ахронот”, палестинская сторона сообщила об огоне израильских танков в районе распределительного забора в центральной части сектора.

Напомним, неделю назад десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли (памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем), с требованием возвращения палестинских беженцев в “родных дома”. Протестующие обещают продолжать “Большой марш возвращения” к середине мая.

Во многих районах манифестации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Минувшая пятница считается самым кровопролитным днем ​​палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта летом 2014 года. К пограничной полосы молодежные активисты сняли около 10 тыс. Шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившийся по линии границы. Израильские военные используют беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывают на демонстрантов бомбы со слезоточивым газом, применяются также и мощные водометы.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбы палестинцев, в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.

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