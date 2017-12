Одесский стартап представил первый украинский 3D-принтер для керамики - ФОТО Соглашение по привлечению инвестиций закрыли в октябре 2017 года, а средства будут направлены на запуск и производство принтера, а также увеличение производственных мощностей фабрики в Одессе Одесский стартап Kwambio привлек 500 000 долларов инвестиций от венчурных фондов и представил первый высокоточный 3D-принтер для печати керамических изделий. Фото: kwambio.com Год назад одесситы открыли первую в Украине и Европе фабрику для 3D-печати керамических изделий. Kwambio печатает на 3D-принтерах объекты любой сложности: украшения, посуда, предметы интерьера, промышленные образцы и даже костные имплантаты, сообщает Ain.ua . Однако вскоре после открытия на фабрике столкнулись с проблемой: ни один нынешний принтер не мог напечатать изделие из керамики с довольно высокой точностью и скоростью. "Процесс производства был чрезмерно сложным и затянутым - сначала на 3D-принтере печатали форму. Затем, методом традиционного литья, объект готовили к обжига и нанесения покрытий. В результате, на производство одной чашки могло пойти до 10 дней" , - рассказал основатель и главный исполнительный директор стартапа Владимир Усов. Тогда Kwambio решил доработать существующие решения. Им удалось сократить сроки производства изделий до нескольких дней с помощью создания новой технологии струйной 3D-печати керамическими порошками, позволяет печатать сразу готовые объекты. Для внедрения технологии инженеры Kwambio собрали собственный принтер, который уже работает на фабрике в Одессе. Модель называется Ceramo One. По словам разработчиков, основное отличие украинского принтера Kwambio от существующих в мире аналогов - высокая скорость (160 мм / с) и точность печати (20 мкм), а также широкий выбор материалов собственной разработки, позволяет печатать как дизайн объекты, так и промышленные образцы. Максимальный размер изделия, Ceramo One может напечатать за один раз, 35х35х38 см. Изделия большего размера печатаются по частям. "Ceramo One снизил цену печати из керамики одного квадратного сантиметра поверхности до 8 центов (средняя цена на рынке 12-15 центов). Скорость печати тоже выросла - за счет модернизации механики самого процесса и использования нового типа материалов. Благодаря украинской разработке напечатать чашку можно с 2-3 часа " , - утверждает Усов. Новый принтер печатает с помощью специальных порошков на основе глины, которые также разработали на фабрике. Благодаря собственному производству, Kwambio расширил набор цветовых решений: сейчас в ассортименте около 100 цветов керамических порошков. Также стартап разработал порошки для печати форм под литье металлических изделий и печати промышленных образцов в аэрокосмической сфере. Пока Kwambio собрал только один принтер и готовится представить Ceramo One на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Открыть предзаказ на устройстве планируют с января 2018 года. Предполагаемая цена - 25 000 долларов. Kwambio - украинский стартап с офисами в Одессе и Нью-Йорке, запустился в 2015 году. Фабрика занимается 3D-печатью керамических изделий, а также разработкой инноваций в области 3D-печати и аддитивных технологий производства. За последний год на фабрике напечатали более 10 000 изделий для клиентов из США и Европы. Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что Украина может стать Startup-нацией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



