Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в и жить под новыми именами, передает со ссылкой на .

Британская разведслужба MI6 обсуждает такой вариант с коллегами из , чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

Издание подчеркивает что "им предложат другие имена".

Кроме Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, , по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом, так как там "проще будет защитить их".

Британии пока никак не комментировал данную информацию.

Племянница отравленного в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля Виктория стала жертвой Российской Федерации и используется, как пешка. Виктория хотела отправиться в Великобританию, однако власти страны сообщили, что не дадут ей визу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира