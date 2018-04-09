|Скрипалям предложат уехать в США под вымышленными именами - СМИ
|09.04.2018 06:03
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Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в и жить под новыми именами, передает со ссылкой на .
Британская разведслужба MI6 обсуждает такой вариант с коллегами из , чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.
Издание подчеркивает что "им предложат другие имена".
Кроме Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, , по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом, так как там "проще будет защитить их".
Британии пока никак не комментировал данную информацию.
Племянница отравленного в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля Виктория стала жертвой Российской Федерации и используется, как пешка. Виктория хотела отправиться в Великобританию, однако власти страны сообщили, что не дадут ей визу.