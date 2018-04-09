За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро ранены

За прошедшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены пятеро украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие праздничные сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал украинские укрепления близко Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы боевики применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям близко Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" – стрелковое оружие, а по защитникам Широкино – велся снайперский огонь.