В ходе двух операций нигерийской армии были убиты пять боевиков
группировки "Боко Харам", еще пятерых удалось поймать. НИгерияйская
армия освободила 149 заложников Фото: ЕРА По словам представителей
армии, в ходе двух операций были убиты пять боевиков, еще пятерых
удалось поймать.Среди освобожденных – 54 женщины и 95 детей. Им
оказали медицинскую помощь.В Нигерии с 2009 года радикальные
исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против
правительства. Их цель – создание шариатского государства в
Западной Африке. В марте 2015 года группировка присоединилась
к террористической организации "Исламское государство".
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