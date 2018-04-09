В ходе двух операций нигерийской армии были убиты пять боевиков группировки "Боко Харам", еще пятерых удалось поймать. НИгерияйская армия освободила 149 заложников Фото: ЕРА По словам представителей армии, в ходе двух операций были убиты пять боевиков, еще пятерых удалось поймать.Среди освобожденных – 54 женщины и 95 детей. Им оказали медицинскую помощь.В Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке. В марте 2015 года группировка присоединилась к террористической организации "Исламское государство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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