Шоге вместе с шестью другими обвинили в совершении убийства семьи и казнили 15 декабря 1882 Процесс проводился на английском языке, который Маолра не понимал. Мужчину отправили на висельницу вопреки заверениям других подозреваемых и его жены, сообщает New York Times.

"Это был низкий случай в истории Ирландии и Британии", - говорит Хиггинс.

Маолра Шоге - ирландское имя помилованного. Дело велось на английском, следовательно ему придумали более "английское" - Майлс Джойс. В литературе и публицистике закрепилось именно оно.

Шоге казнили в декабре 1882-го вместе с двумя другими мужчинами.

Их обвиняли в групповом нападении на дом в ирландской деревни Маамтрасна в августе того же года. Преступники убили пятерых из шести членов семьи. Молодой девочке было 14 лет, самой старшей женщине - 80. Шоге попал под подозрение, потому что имел связи с убитыми.

Погибли Джон Джойс, его жена Бригид, мать Майред, дочь Пеги и сын Михель. Младший мальчик Пэтц получил ранения, но выжил. Домработницы в то время небыло в доме. Причиной нападения стали кражи овец и война за земельные уделы. Таковой была основная версия. Также глава семьи якобы был участником местного подпольного движения против помещиков. По другой версии 80-летняя Майред владела информацией об убийстве местного помещика. Накануне он исчез, затем части его тела выловили в местном озере. Женщина могла быть главной мишенью, предполагали. 14-летняя Пэгги якобы имела отношения со служащим местной особой полиции, созданной Лондоном. Такие отношения считались недопустимыми.

В преступлении подозревали десятерых. Двое из них решили свидетельствовать против остальных.

Процесс с участием присяжных проходил в Дублине на английском языке. (Ирландия полностью входила в возглавляемое Лондоном Соединенное королевство). Подозреваемые на нем не разговаривали. Защищал их адвокат из Дублина, который не говорил на ирландском. Полицейский, который выполнял роль переводчика, переводил только слова обвиняемых, а не судьи и других участников слушаний, ничего не объяснял.

В расправе над восьмеркой обвиняемых была заинтересована лично королева Виктория, считают

Троих приговорили к смертной казни. Пятеро остальных, по настоянию местного священника, признались в преступлении. Их также приговорили к смертной казни. Джон Спенсер, который в то время руководил Ирландией, заменил приговор на пожизненное заключение.

По возвращении из зала суда в тюрьму двое "смертников" признали свою вину. Заявили, что Шоге не имеет отношения к убийству. Письма с таким же содержанием писала жена обвиняемого. В то время находилась на позднем сроке беременности. Убеждала помиловать мужа.

"Закон должен идти своим чередом", - ответил Спенсер и не отменил приговор для Шоге.

"Скоро я увижу Христа. Его также распяли несправедливо. Пусть Бог благословит мою жену и пятерых моих сирот ". Это было последнее сово Шоге, с которым он обратился к журналистам. Когда говорил, нарушил узел на шее. Поэтому во время повешения умер не сразу, а боролся еще несколько минут. Палач, выполнявший приговор, получил строгий выговор.

Спенсер заплатил трем свидетелям 1250 фунтов стерлингов, что равноценно нынешним 157 тыс. евро. За эти деньги они сказали, что узнали подозреваемых. Эта информация содержится в британских архивах. Потомки рода Спенсера до сих пор не признали вины предка в фабрикации дела.

В американском штате Алабама приговоренному к смерти Дойло Ли Хэмму, 61 год, не смогли сделать смертельную инъекцию из-за плохих сосудов. Медики 2,5 часа искали на его теле вену, сделали 12 проколов в ночь на 23 февраля в этом году.

Хэмма засудили за убийство и ограбление 30 лет назад. С 1987 - был в камере смертников. Казнь каждый раз откладывали, потому в деле появлялись новые детали преступления. На свободе злоупотреблял наркотиками, в тюрьме лечился от рака и гепатита.

- У него лимфома. Инъекция вызовет нестерпимую боль. Тогда казнь будет расцениваться как пытка, - говорят правозащитники. Призывают власти вычеркнуть Хэмма из списка смертников

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