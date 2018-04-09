|Татова донечка: Олександр Педан похвалився старшою донькою Лєрою (ФОТО)
|09.04.2018 06:46
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Відомий телеведучий та шоумен Олександр Педан - вже двічі батько, адже не так давно армия подарувала йому синочка. Втім, малюка зіркові батьки в мережі не показують, а от старша донька Лєра часто з'являється в Інстаграмі Педана.
Напередодні щасливий татусь похвалився черговою світлиною з Валерією.
"Вітаємо зі світлим святом Пасхи! ХРИСТОС ВОСКРЕС! @pedanlera у вишиванці, яку вишила моя мама!", - підписав фото Педан.
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