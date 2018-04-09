Президент США Дональд Трамп прокомментировал химическую атаку в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута, унесшей жизни по меньшей мере 70 человек.

«Если бы президент Обама перешел заявленную им красную линию, сирийская катастрофа давно бы закончилась. Животное Асад был бы историей», – написал Трамп в Twitter.

Президент США отметил, что за поддержку Асада ответственны Россия и Иран.

«Многие погибли, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Большая цена», – написал Трамп.

Напомним, о химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии. Они заявляют о разном количестве жертв, но речь идет о не менее 70 погибших.

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