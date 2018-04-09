В сети появилось видео попытки дипломатов РФ вывезти команду "Норда"

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в своем Facebook обнародовал видео, на котором украинские пограничники общаются с якобы членами экипажа судна "Норд", которые находились в дипломатических автомобилях и пытались выехать в Россию.

"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами," которые "выполняют приказ", – прокомментировал видео О.Слободян.

На видео слышно, как якобы представители экипажа судна "Норд" отказываются выходить из дипломатических автомобилей РФ, поскольку не имеют соответствующего "приказа".

Ранее в воскресенье Госпогранслужба Украины сообщала, что команда судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, в субботу вечером безуспешно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.).

Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.

30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море пять суток назад судно "Норд". Капитану судна Владимиру Горбенко вменялась ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера "Норд" В.Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35тыс.240грн.

Кроме того суд оштрафовал остальных членов экипажа по ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы).