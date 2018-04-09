|Маск анонсировал тест Hyperloop
|09.04.2018 07:18
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Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within * 1.2km.— Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.
Маск подчеркнул, что расстояние небольшое, следовательно капсула может разбиться, но заверил, что наблюдать испытания все равно будет увлекательно.
This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way— Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.
Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Маск задумал проект в 2013 году. По его словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука.
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