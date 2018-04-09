В ходе теста капсула Hyperloop должна достигнуть половины скорости звука, то есть примерно 500 км/ч, рассказал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Точную дату испытаний Маск пока не назвал Фото: ЕРА В ходе теста капсула должна достигнуть половины скорости звука, то есть примерно 500 км/ч, а ее тормозной путь быть в пределах примерно 1,2 км. Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within * 1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г. Маск подчеркнул, что расстояние небольшое, следовательно капсула может разбиться, но заверил, что наблюдать испытания все равно будет увлекательно. This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way — Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г. Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Маск задумал проект в 2013 году. По его словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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