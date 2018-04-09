Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своей статье в Sunday Times назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина «полезным идиотом Кремля» из-за его реакцией на отравление в Солсбери.

Глава британской дипломатии напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждение о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал «циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации».

В частности, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

«Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению – привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям», – пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин часто утверждал, что РФ виновна в этом преступлении. Как утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон «выставил себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна».

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