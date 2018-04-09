Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции.

Он вышел из здания профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу и сел в машину федеральной полиции, передает со ссылкой на .

Ранее да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию.

Ранее главный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу. Сам он назвал абсурдом решение суда. Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно 748 тыс. долларов от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.

Лула да Силва был президентом Бразилии с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.

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