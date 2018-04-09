Девять стран поддержали требование Франции созвать заседание Совета безопасности ООН после сообщений о химической атаке в Сирии.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить сообщения о химическом оружии в Сирии», – сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

Отмечается также, что заседание планируется провести в понедельник, 9 апреля.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «крайне тревожными» сообщения о химической атаке в Восточной Гуте в Сирии и потребовал созвать Совет безопасности ООН с целью срочной проверки ситуации.

Глава французского МИД выразил свое резкое осуждение ситуации, сложившейся в городе Дума в течение 24 часов и назвал ее «немыслимым нарушение международного гуманитарного права». Он также напомнил о предупреждении президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о готовности Франции нанести удар в случае подтверждения информации о химических атаках.

В МИД России сообщения о химатаке в Восточной Гуте назвали «лживыми домыслами».

«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – заявили в ведомстве.

По мнению составителей заявления, сообщения о газовой атаке со стороны правительственных войск Сирии – это «сфабрикованная информация» и «вброс», цель которых помешать миротворческой операции в регионе.

Также в МИДе подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в конфликт в Сирии недопустимо.

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