Американские компании SpaceX и Tesla планируют провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop в течение ближайшего времени. Об этом сообщил руководитель компаний Илон Маск на своей странице в Twitter.

Он отметил, что внутри вакуумного тоннеля Hyperloop капсула должна достичь практически половины скорости звука, что равняется 500 километрам в час. Длина тормозного пути должна составить примерно 1,2 километра.

Известно, что ранее капсулу удавалось разогнать до 350 километров в час.

"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути - ред.), так что в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующе в любом случае", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, основатель, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора , от которого никогда не избавится".

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