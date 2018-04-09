|Может выйти измельченный металл, но все равно волнующе: Маск анонсировал тестирование Hyperloop
|09.04.2018 07:42
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Американские компании SpaceX и Tesla планируют провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop в течение ближайшего времени. Об этом сообщил руководитель компаний Илон Маск на своей странице в Twitter.
Он отметил, что внутри вакуумного тоннеля Hyperloop капсула должна достичь практически половины скорости звука, что равняется 500 километрам в час. Длина тормозного пути должна составить примерно 1,2 километра.
Известно, что ранее капсулу удавалось разогнать до 350 километров в час.
"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути - ред.), так что в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующе в любом случае", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, основатель, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится".
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