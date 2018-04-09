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По авиабазе в Сирии нанесли ракетный удар
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09.04.2018 07:50
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Сирийские ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по авиабазе в
провинции Хомс, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой
на источники. Сирийские СМИ заявили о ракетном ударе Фото: ЕРА
Собеседник агентства сообщил, что сирийские средства
противовоздушной обороны отразили ракетный удар, сбив восемь
ракет.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в Сирии
вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город
Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до
100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за
тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель
ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой
поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти
жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о
применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел
РФ назвало данные о химатаке "информационным
вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что
за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и
Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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