В ночь на понедельник, 9 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах. Об этом сообщает HVG .

"Мы победили", - сказал он, когда появился в штабе правящей партии Фидес незадолго до полуночи по местному времени, и добавил, что "Венгрия получила большую победу".

Отмечается, что Орбан говорил кратко, а у собравшихся людей не было возможности задать вопросы. Он подчеркнул, что "теперь (для партии власти) будет мудро вести себя скромно", однако не пояснил, что именно имеет в виду.

Премьер-министр выразил благодарность тем, кто проголосовал за Фидес, и отдельно поблагодарил живущих в других странах венгров, "которые помогли защитить родину". Известно, что представители венгерской общины за рубежом в основном голосовали за партию власти, следовательно Фидес вряд ли бы смогла получить конституционное большинство без их поддержки.

Напомним, что в Венгрии прошли выборы, на которых была зафиксирована крайне высокая явка. Из-за этого на отдельных участках голосование продолжалось еще несколько часов после запланированного закрытия.

Как сообщал svodka.net ранее, Венгрия будет вновь поддерживать Украину в том случае, если Киев предоставит гарантии, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него внесут изменения.

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