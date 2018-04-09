Для открытия одной школы английского языка нужно потратить около $10 000. Средства нужны для аренды помещения с тремя комнатами, закупки нескольких проекторов и мебели, обучение персонала новой методике, рекламы в интернете, онлайн платформы.

Если будут учиться 300 человек, инвестиция окупится за первый набор. Об этом Gazeta.ua рассказал Станислав Кравцов из Горловки Донецкой области. Он вместе с партнером открыли АнтиШколу английского языка Space Deer в Харькове и три филиала в , передает со ссылкой на .

"Первые занятия по коммуникационным играм проводили в арендованном танцевальном зале в Харькове. Не было мебели и все сидели на подушках, вспоминает Станислав, на первую встречу пришло 6 человек, а через месяц 60. Решили разработать свою методику изучения английского языка и отправили ее для проверки в Нью-Йорк".

Обучение в АнтиШколе Space Deer длится полгода. На занятиях не учат алфавит и первые слова. Нужно уже иметь определенный багаж знаний. Встречи проходят в игровой форме. Для учеников продумывают жизненные ситуации, раздают роли и необходимо разговаривать только на английском языке. Стоимость одного курса в 5400 грн в месяц, и 3990 грн в Харькове.

"Помогаем преодолеть языковой барьер, делится Станислав, Формат обучения продуманный по минутам. Есть онлайн платформа с дополнительным материалом для каждого ученика. Можно выбрать программу, в зависимости от того, для чего нужен английский. К нам приходят готовиться к международным конференций, интервью и собеседованиям".

В группе занимаются 10-12 человек. Есть занятия утром, в обед и вечером. Школу посещает около 650 человек. Преимущественно люди 30-35 лет. Три занятия подряд дают для тестирования формата обучения. Если что-то не нравится возвращают деньги. Из 100 человек, 5 отказываются.

"В школе занимаются на пуфах в неформальной атмосфере. Для демонстрации материалов используют только проекторы, - рассказывает Станислав, Каждый курс заканчивается различными выпускными. Для обычных курсов это беседа с носителем языка, который длится не менее 30 минут. А для тех, кто учится выступать на публику открытая лекция. Ученики готовят различные истории и выступают на большую аудиторию. Зрителям нужно угадать, какая история выдуманая".

В штате работают 20 преподавателей. Все прошли предварительное обучение в методическом отделе школы.

"Постоянно ищем преподавателей. Нужно, чтобы имели международный опыт и практику. Сейчас все преподаватели молодые люди около 24 лет. Для многих это первая работа, отмечает Станислав, Людям старшего возраста трудно изменить подход к преподаванию. Не все выдерживают. Нужно быть в постоянном контакте с учениками, нельзя спрятаться за книгой или конспектом. А также нужно иметь актерские навыки".

Для привлечения клиентов используют социальные сети и каталоги. Акцент делают на историях учеников. Сейчас в штате есть копирайтер и маркетолог, которые занимаются рекламой.

"Проводили рекламные кампании, когда по городу гулял аниматор в костюме оленя в стиле нашей АнтиШколы, рассказывает Станислав, Планируем в конце весны провести большой разговорный клуб на поляне и разговорить 200 человек".

Станислав подал документы для регистрации торговой марки АнтиШколы. На это нужно около полутора лет и 5000 грн.

"Хотим оформить франшизу и открыть филиалы во всех областных центрах. Планируем собирать первых клиентов для новых отделов. Можем готовить рекламную компанию "под ключ", делится Станислав, Планируем также создать методические центры для разработки новых методик для прогрессивного изучения английского языка".

Станислав Кравцов в Горловке Донецкой области с третьего курса работал в прокуратуре и учился на юриста. В 2014 году переехал в Харьков, а потом в , где работал в сфере маркетинга.

Для открытия столовой нужно 500 тысяч грн. Около четвертой части денег пойдет на ремонт помещения в 250 м2, остальное на закупку мебели, техники для кухни. За 9 месяцев работы доход составил 300 тысяч грн.

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