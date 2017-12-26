Создатель компаний Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company Илон Маск написал рождественское письмо, в котором признался, что он марсианин, передает The Wired .

В своем письме Маск обратился к людям, которые "живут по земному времени" и отметил, что он является марсианином.

"У меня совсем другое отношения ко времени, но не только потому, что я марсианин. Шучу, наверное. Не переживайте об этом. Но даже я не могу отрицать, что все движется вперед", - указал он.

Также основатель нескольких крупных компаний перечислил их достижения за все время существования.

"Space X, 15 лет. Она растет очень быстро, и не только запустила 12 ракет к МКС, но и представила детальный план колонизации Марса. Tesla, 14 лет. Этот парень просто чудо, со своей стеклянной крышей, передовым сенсорным интерфейсом и другими фишками. Уверен, 40 0000 людей, оформивших предварительный заказ на автомобили, согласятся со мной. OpenAI и Neuralink, два года и год. Я всегда мечтал объединить наши мозги с компьютерами и рад, что мои маленькие мальчики посвятили себя этому. The Boring Company, только год. Мне нравится, что когда его старый решит посетить своего малыша под землей, ему не придется столкнуться с убийцами или просто другими людьми", - говорится в письме.

Как сообщал MIGnews.com.uа, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в первый раз обнародовал снимки тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

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