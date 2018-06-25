Секреты есть у всех, но у представительниц нескольких Знаков Зодиака их слишком много. Некоторые скрывают какие-то банальные вещи, а кому-то приходится жить с секретами, достойными звания строжайших, пишет со ссылкой на .

Зачастую женщинам попросту не хочется находить выход из сложной жизненной ситуации. Вместе этого они прячут очередной скелет в своем шкафу, где он будет храниться годами или десятилетиями. Кому-то даже удается скрывать свои тайны в течение всей жизни.

Овен

Дамы, рожденные под Знаком Овна, скрывают от людей свои истинные черты характера и слабости. Этим женщинам кажется ужасным мир, в котором их недостатки, чувствительность и страх оказаться в одиночестве видны всем вокруг. Именно это им приходится скрывать чаще только. Они любят представать перед всеми этакими несгибаемыми леди с сильным характером, но на самом деле таковыми не являются. Как только они находят человека, которому можно открыть свою душу и показать свое истинное лицо, то влюбляются без памяти.

Телец

Тельцам приходится скрывать свою истеричную натуру. Когда они общаются с людьми, то стремятся показаться уравновешенными, спокойными, сильными и независимыми. На самом же деле это очень далеко от истины. Становиться счастливее им помогает тот факт, что они осознают свою импульсивность. Исправить это они не могут, но скрывать пытаются изо всех сил. Когда все идет не так, как они хотят, внутри них бушует ветер негатива.

Близнецы

Близнецы скрывают от людей тот факт, что им всегда только мало. Эти девушки всегда хотят большего. Даже если у них есть настоящая любовь, они все равно не прекращают поиски. С одной стороны, это хорошо, но только в сфере финансов. Близнецы всегда притворяются, что их все устраивает, но только они сами знают, что это не так, ведь самый лучший сценарий судьбы — жизнь на всю катушку, бесконечная сумма денег и прекрасное здоровье до старости. Мечта о яркой жизни и отсутствии ограничений и есть их главная тайна, которую они хранят даже от самых близких людей. Этот секрет счастья для них актуален всегда, но на практике недостижим.

Рак

Раки женского пола — это хитрые дамы, которые за любыми своими действиями скрывают поиск выгоды. Да, они искренние и приятные, и это отнюдь не наиграно. Эти качества мешают им добиваться успеха, потому что одной добротой сыт не будешь. Раки скрывают свою страсть к деньгам, богатству и роскоши, хотя всячески пытаются показать своим близким, что получают удовольствие от спокойствия и душевного равновесия. Статус для Раков важен не меньше, а иногда даже больше, чем для каких-нибудь Львов или Козерогов.

Лев

В большинстве случаев Львицы не скрывают каких-то проблем, но если это касается чего-то очень значащего для них, то вполне могут утаить причину того или иного выбора в жизни. У Львов много секретов, но все они довольно понятные, потому что эти женщины и девушки считают, что миру незачем знать, почему они разошлись с мужем или перестали общаться с подругами. Они как никто другой понимают, насколько близко подбираются проблемы и несчастья из-за излишней откровенности.

Дева

Девы лучше всех на свете скрывают свою ревность. Они очень хотят обладать не только своим мужчиной, но и подругами. Эти женщины ревнуют сдержанно, но очень сильно. Это один из самых ревнивых Знаков Зодиака. Еще представительницы этого Знака обожают сплетничать, хотя сами этого никогда не признают. У Дев множество секретов: они очень мстительны, мелочны и любят, когда их жалеют, хотя всем видом показывают, что ненавидят быть в роли жертвы.

Весы

Весы хотят казаться самостоятельными и сильными дамами, что у них, кстати, довольно неплохо получается. На самом деле они просто не умеют справляться с проблемами и скрывают это. Мужчинам и лучшей подруге Весов известна еще одна тайная слабость — любовь к флирту. Из всех девушек, которые любят «динамить» мужчин, Весы являются самыми изощренными и невообразимо профессиональными в этом деле. Счастливое замужество? — нет, спасибо. Весам нужны игры.

Скорпион

Соблазнить мужчину женщине-Скорпиону — раз плюнуть. После знакомства и успешных свиданий начинается череда испытаний. Мужчины думают, что Скорпионы — это исчадия ада. Скорпионы сами любят, когда другие так думают, но их секрет является секретом даже для многих из них — они настоящие заботливые душки. Конечно, для того, чтобы женщина-Скорпион такой стала, нужно пройти немало испытаний, но оно будет того стоить. Это даже не секрет, а некий тайный бонус.

Стрелец

Девушки и женщины, рожденные под Знаком Стрельца, прикидываются людьми, которым нужна любовь, счастливое замужество, семья, спокойствие. На самом деле им нужна власть, да побольше. Им хочется блистать, как звезда на небе, чтобы ими любовались, чтобы их восхваляли. Они создают чувство самодостаточных дам, но внутри глубоко ранимы и чувственны. Пробить этот панцирь очень-очень сложно. Женщина-Стрелец никогда не признается в том, что ее цель — всегда и во всем быть первой.

Козерог

Козероги отпугивают мужчин своей неприступностью, непокорностью и скрытностью. Козероги упрямы и ядовиты. В этом и состоит их основной секрет. Они показывают себя людям только дипломатичными и добрыми, но любят сплетничать и умышленно распускать слухи о своих соперницах. Козероги пытаются выглядеть немного легкомысленными, чтобы усыплять в людях бдительность. Еще они скрывают свою двойную жизнь, второе «я», которое близким людям может не понравиться.

Водолей

Водолеи не скрывают только свое истинное чувство юмора. Всё остальное всегда должно быть под вопросом. Понять, почему они такие скрытные и почему они любят надевать маски, бывает очень сложно. Секрет Водолеев заключается еще в том, что они предстают перед большинством людей добродушными и смешными, а на самом деле являются невероятно искусными психологами, которым не составит труда раскусить кого угодно. Эти женщины всегда имеют в запасе несколько страшных секретов, которыми ни с кем не делятся, причем секреты эти не только их. С ними часто откровенничают другие люди, следовательно они знают очень много интересного.

Рыбы

Жизненные принципы Рыб не позволяют им рассказывать много о себе. Главный секрет этих женщин — любовь к жалости. Им нравится, когда их жалеют и считают жертвами. На самом деле они могут быть очень стойкими, но им это абсолютно не нужно. Если они покажут свою силу, то утратят некоторые привилегии. Рыбы питают слабость к легкой жизни, следовательно один из их страшнейших секретов — любовь к обеспеченным мужчинам. Рыбы говорят всем, что это не так, но скрывать это получается не всегда, иначе бы мы об этом не узнали.

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