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Cобчак показала тело в мокром купальнике
09.04.2018 08:06
Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала снимок, сделанный на отдыхе. Собчак: Гулять по воде со мной! Вода здесь --- молоко Фото: xenia_sobchak / Instagram "Гулять по воде со мной! Вода здесь – молоко", – написала она.

Гулять по воде,гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный,а больше ничего и не надо тут! * Спасибо #sonevakiri @discoversoneva Wearing @bodypoetry

Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT
Ксения Собчак отдыхает с семьей – мужем, актером Максимом Виторганом и сыном Платоном.Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.

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