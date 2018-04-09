|Cобчак показала тело в мокром купальнике
|09.04.2018 08:06
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Гулять по воде,гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный,а больше ничего и не надо тут! * Спасибо #sonevakiri @discoversoneva Wearing @bodypoetryПубликация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT
Ксения Собчак отдыхает с семьей – мужем, актером Максимом Виторганом и сыном Платоном.Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.
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