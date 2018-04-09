Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала снимок, сделанный на отдыхе. Собчак: Гулять по воде со мной! Вода здесь --- молоко Фото: xenia_sobchak / Instagram "Гулять по воде со мной! Вода здесь – молоко", – написала она. Гулять по воде,гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный,а больше ничего и не надо тут! * Спасибо #sonevakiri @discoversoneva Wearing @bodypoetry Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT Ксения Собчак отдыхает с семьей – мужем, актером Максимом Виторганом и сыном Платоном.Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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