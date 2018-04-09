В немецком городе Падерборн во дворе одного из домов была обнаружена британская бомба массой 1,8 тонны времён Второй мировой войны. Для её успешного обезвреживания полиция эвакуировала более 26 тыс. человек. Об этом сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

“С 10:00 никто не мог находиться в радиусе 1,5 км вокруг места нахождения боеприпасов. Более 26 тыс. человек должны были покинуть свои дома. Примерно в 17:00 бомба была окончательно обезврежена”, — говорится в сообщении.

Также нужно было эвакуировать пациентов двух местных больниц, жителей нескольких домов престарелых и студентов университета.

Напомним, немецкие правоохранительные органы задержали четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время берлинского полумарафона, прошедшего в это воскресенье. Наблюдение за ними велось уже давно, следовательно конкретной угрозы не было.

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