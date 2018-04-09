|Волочкова засветила грудь на снимке с женихом
|09.04.2018 08:22
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Водопад... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspaПубликация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 8 Апр 2018 в 10:00 PDT
Недавно пользователи Instagram обсудили фото Волочковой без белья.По словам инсайдера, Логинов – программист из Иркутска, не имеющий "ни копейки за душой".Российская танцовщица Анастасия Волочкова ранее обвинила бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, в публикации ее интимных снимков. Недавно оназаявила, что простит Дзотова, если он заплатит ей $10 мл
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