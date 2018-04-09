Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон уйдет в отставку, сообщает со ссылкой на издание The Hill.

Как пишет издание, в ходе телефонного разговора в воскресенье президент США Дональд Трамп поблагодарил Энтона за службу и выразил сожаление в связи с его уходом.

По информации газеты Politico, Энтон намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.

Напомним, в последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Американский руководитель, в частности, объявил о отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент освободил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул председатель Национального экономического совета Гэри Кон.

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