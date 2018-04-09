Раненных 8 апреля на Донбассе украинских военных госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в штабе АТО. Боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В минувшие праздничные сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", – отметили в штабе.Сообщается, что на луганском направлении боевики обстреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов укрепления ВСУ близко Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь вели по защитникам Светлодарска. Неподалеку от Крымского и Валуйского боевики применили гранатометы.На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских военных близко Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкино, рассказали в штабе. В районе Богдановки боевики применили БМП, неподалеку от Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" стреляли из стрелкового оружия, по позициям в районе Широкино вели снайперский огонь."В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1915972545080209 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украинских боевики штабе ато обстреляли Теги: война в украине