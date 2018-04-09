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На Пасху боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пять украинских бойцов ранены – штаб АТО
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09.04.2018 08:30
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Раненных 8 апреля на Донбассе украинских военных госпитализировали,
им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в штабе АТО.
Боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных Фото:
Прес-центр штабу АТО / Facebook "В минувшие праздничные сутки
российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций
украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное
Минскими соглашениями", – отметили в штабе.Сообщается, что на
луганском направлении боевики обстреляли из запрещенных минометов
калибра 120 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов и
крупнокалиберных пулеметов укрепления ВСУ близко Луганского. Из
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия
огонь вели по защитникам Светлодарска. Неподалеку от Крымского и
Валуйского боевики применили гранатометы.На донецком направлении из
гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям
украинских военных близко Водяного, Лебединского, Богдановки,
Каменки, Пищевика и Широкино, рассказали в штабе. В районе
Богдановки боевики применили БМП, неподалеку от Водяного, Гнутово и
Пищевика – крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Авдеевки,
Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" стреляли из стрелкового
оружия, по позициям в районе Широкино вели снайперский огонь."В
результате боевых действий пятеро украинских воинов получили
ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные
учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", –
сообщили в штабе.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1915972545080209
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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