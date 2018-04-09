|СМИ: Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару, есть жертвы
|09.04.2018 08:34
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По сирийской военной авиабазе, расположенной на востоке провинции Хомс, нанесли ракетный удар. Об этом со ссылкой на сирийские средства массовой информации сообщает Reuters.
Отмечается, что системы сирийской ПВО сбили восемь ракет. Также есть информация о нескольких погибших и раненных.
Ранним утром в понедельник, 9 апреля, около аэродрома Т-4 (Тайфур) в Хомсе были слышны громкие взрывы. В сирийских средствах массовой информации предположили, что ракетная нападение на военную авиабазу Т-4 "скорее только, была агрессией со стороны США".
В то же время источники Reuters в правительстве Соединенных Штатов Америки отрицают, что Вашингтон причастен к атаке.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт рассказал, что Соединенные Штаты Америки могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с использованием химического оружия в городе Дума под Дамаском.
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