По сирийской военной авиабазе, расположенной на востоке провинции Хомс, нанесли ракетный удар. Об этом со ссылкой на сирийские средства массовой информации сообщает Reuters .

Отмечается, что системы сирийской ПВО сбили восемь ракет. Также есть информация о нескольких погибших и раненных.

Ранним утром в понедельник, 9 апреля, около аэродрома Т-4 (Тайфур) в Хомсе были слышны громкие взрывы. В сирийских средствах массовой информации предположили, что ракетная нападение на военную авиабазу Т-4 "скорее только, была агрессией со стороны США".

В то же время источники Reuters в правительстве Соединенных Штатов Америки отрицают, что Вашингтон причастен к атаке.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт рассказал, что Соединенные Штаты Америки могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с использованием химического оружия в городе Дума под Дамаском.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира