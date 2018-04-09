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На парламентских выборах в Венгрии партия Орбана получила более 48% голосов
09.04.2018 08:38
По итогам выборов, партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" получит в парламенте конституционное большинство, пишет издание Index. "Фидес" должна получить две трети мест в парламенте Фото: ЕРА Рабикальная партия Йоббик получила 19,49%.Социалистическую партия Венгрии поддержали 12,35% избирателей.Партия "Политика может быть другой" (Lehet Más a Politika) набрала 6,93%, "Демократическая коалиция" – 5,58%. Остальные политические силы не преодолели избирательный барьер в 5%.Венгерское издание Index пишет, что, по итогам выборов, "Фидес" получит в парламенте конституционное большинство – 133 места из 199.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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