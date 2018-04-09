По итогам выборов, партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
"Фидес" получит в парламенте конституционное большинство, пишет
издание Index. "Фидес" должна получить две трети мест в парламенте
Фото: ЕРА Рабикальная партия Йоббик получила
19,49%.Социалистическую партия Венгрии поддержали 12,35%
избирателей.Партия "Политика может быть другой" (Lehet Más a
Politika) набрала 6,93%, "Демократическая коалиция" –
5,58%. Остальные политические силы не преодолели избирательный
барьер в 5%.Венгерское издание Index пишет, что, по итогам выборов,
"Фидес" получит в парламенте конституционное большинство – 133
места из 199.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира