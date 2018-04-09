Спин-офф популярной фантастической саги под названием "Соло: Звездные войны. Истории" будет показан на 71 Международном Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline .

Указано, что показ киноленты пройдет 15 мая - за десять дней до того, как состоится мировая премьера фильма.

Известно, что в новой картине роль Хана один исполнил Олден Эренрайк. Помимо этого, в фильме сыграли Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Фиби Уоллер-Бридж и Тэнди Ньютон.

Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатах Америки режиссер Райан Джонсон рассказал, что, когда он работал над фильмом "Звездные войны: Последние джедаи", получал смертельные угрозы. Режиссер указал, что между фанатов фантастической франшизы разгорелись споры.

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