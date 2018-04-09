За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 35 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать “пасхальное перемирие” установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки сепаратисты 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минскими договоренностями.

“В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления близко Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитниках Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на “Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям близко Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, пищевики и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановка враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и пищевики — крупнокалиберные пулеметы, по защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковка и Шахты „Бутовка“ — стрелковое оружие, а по защитникам Широкино — велся снайперский огонь”.

В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

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