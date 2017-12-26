|В Киеве установлен новый температурный рекорд
|26.12.2017 13:38
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В Киеве 26 декабря наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«Столбик термометра не опустился ниже 3,1 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в позапрошлом году», — говорится в сообщении, информирует news.eizvestia.com.
Кроме того, по данным метеорологов, учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и среднесуточного наивысшего значения температуры 26 декабря.
Оно также было определено климатологами в позапрошлом году.
В обсерватории отметили, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.
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