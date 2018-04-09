Минэкологии предало законопроект на согласование в относительно значительного увеличения штрафа за нелюбовь украинцев к природе, передает со ссылкой на .

Министерство экологии и природных ресурсов просит людей не жечь листья во время уборки, а компостировать его. За самовольное же сжигание растительности штраф предлагают увеличить в несколько раз.

В частности, штрафы могут колебаться в размере от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Еще больше придется заплатить поджигателям листьев за незаконные действия на территории объектов природно-заповедного фонда и в зоне отчуждения. Там желающих «убрать» листья таким образом предлагают штрафовать на более 12000 гривен (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц более 20 000 гривен (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Для сравнения, сейчас штраф за самовольное курения листьев сжигание от 170 до 240 гривен.

«Надеюсь, что наши предложения будут поддержаны и это приведет в чувство нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже о других возможных катастрофических последствиях от этих поджогов», — цитирует министра Остапа Семерака пресс-служба Минэкологии.

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