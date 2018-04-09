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В Пентагоне заявили, что не наносили ракетных ударов по Сирии
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09.04.2018 08:46
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В минобороны США сообщили, что пока не использовали военную силу
против сирийских правительственных войск и поддерживают
"дипломатические меры" в отношении причастных к применению
химического оружия. В Пентагоне заявили, что внимательно
следят за ситуацией в Сирии Фото: ЕРА "В настоящее время минобороны
США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии", – сообщило
ведомство 8 апреля.При этом в минобороны США подчеркнули, что
"внимательно следят за ситуацией" и поддерживают дипломатические
меры в отношении виновных в применении в Сирии химического оружия.9
апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили,
что средства противовоздушной обороны Сирии отразили
ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь
ракет.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в Сирии
вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город
Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100
человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за
тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель
ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой
поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти
жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о
применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел
РФ назвало данные о химатаке "информационным
вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что
за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и
Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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