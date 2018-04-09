В минобороны США сообщили, что пока не использовали военную силу против сирийских правительственных войск и поддерживают "дипломатические меры" в отношении причастных к применению химического оружия. В Пентагоне заявили, что внимательно следят за ситуацией в Сирии Фото: ЕРА "В настоящее время минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии", – сообщило ведомство 8 апреля.При этом в минобороны США подчеркнули, что "внимательно следят за ситуацией" и поддерживают дипломатические меры в отношении виновных в применении в Сирии химического оружия.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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