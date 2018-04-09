Попавшая под американские санкции компания UC Rusal, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаски, обнародовала на Гонконгской фондовой бирже сообщение, в котором указано, что компания может объявить технический дефолт. Об этом сообщает Reuters .

Сразу после размещения данного сообщения акции UC Rusal упали на 41%.

"Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", - говорится в сообщении.

В UC Rusal добавили, что по первоначальным оценкам, такое развитие событий "с большой долей вероятности может оказать очень неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний". В заявлении указано, что компания намерена продолжать действовать в интересах всех инвесторов, клиентов и партнеров, а также останется верной их интересам.

После того, как котировки акций упали, рыночная капитализация компании составила 5,39 долларов. Помимо этого, с момента объявления о санкциях США падение капитализации составило 3,6 миллиардов долларов.

Как сообщал svodka.net ранее, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренностями с организациями Российской Федерации, попавшими в список санкций.

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