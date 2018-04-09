Президент Франции Эммануэль Макрон поужинал в Лувре с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Саудом, сообщает со ссылкой на газету Parisien.

Как пишет газета, встреча состоялась в воскресенье вечером. Отмечается, что заранее об ужине президента Франции и наследного принца Саудовской Аравии не сообщалось.

В Елисейском дворце сообщили, что Лувр был выбран местом для ужина в связи с открытием выставки французского художника Эжена Делакруа, автора картины “Свобода, ведущая народ”.

Напомним, Саудовские органы юстиции начали расследование из-за подозрений в коррупции и отмывании средств. Среди фигурантов дел — много принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Некоторые из подозреваемых отказался от сотрудничества со следствием.

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