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Маккейн призвал Трампа к ракетному удару по силам Асада из-за химатаки в Думе
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09.04.2018 08:54
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Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил,
что президент Сирии Башар Асад осмелел после заявления президента
США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Маккейн:
Еще не поздно остановить безнаказанность Асада и начать
переписывать эту страшную главу в нашей истории Фото: EPA
"Президент Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что Соединенные
Штаты преждевременно выйдут из Сирии. Башар Асад, его российские и
иранские союзники услышали его (Трампа. – ) и, осмелевший
от бездействия США, Асад, как сообщается, провел еще одну
химическую атаку на невинных мужчин, женщин и детей, на этот раз в
Думе", – написал Маккейн.Он подчеркнул, что "преступления против
человечности стали визитной карточкой Асада, а его неустанная
кампания против народа Сирии убила более полумиллиона человек и
вынудила 11 миллионов человек покинуть свои
дома"."Президент (Трамп. – ) решительно
отреагировал, когда Асад использовал химическое оружие в прошлом
году. Он должен сделать это снова и продемонстрировать, что Асад
заплатит за свои военные преступления", – заявил сенатор.Маккейн
раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за многие годы
бездействия Штатов в Сирии."История горько осудит Америку за эту
неудачу. Но никто не должен считать, что у нас нет вариантов", –
отметил он.Сенатор подчеркнул, что США должны изменить свой курс в
Сирии."Еще не поздно остановить безнаказанность Асада и начать
переписывать эту страшную главу в нашей истории", – резюмировал
Маккейн.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7
апреля вертолет сбросил бочку с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США заявили,
что внимательно следят за тревожными сообщениями о
произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Трамп
заявил, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран несут
ответственность "за поддержку животного Асада". В минобороны
РФ опровергли информацию о применении сирийской армией
химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о
химатаке "информационным вбросом".Великобритания, Франция, США,
Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и
Кот-д'Ивуар инициировали проведение 9 апреля заседания Совета
Безопасности ООН, посвященного химической атаке в Сирии.Дума
является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают
повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил,
поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с
2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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