Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что президент Сирии Башар Асад осмелел после заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Маккейн: Еще не поздно остановить безнаказанность Асада и начать переписывать эту страшную главу в нашей истории Фото: EPA "Президент Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что Соединенные Штаты преждевременно выйдут из Сирии. Башар Асад, его российские и иранские союзники услышали его (Трампа. – ) и, осмелевший от бездействия США, Асад, как сообщается, провел еще одну химическую атаку на невинных мужчин, женщин и детей, на этот раз в Думе", – написал Маккейн.Он подчеркнул, что "преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его неустанная кампания против народа Сирии убила более полумиллиона человек и вынудила 11 миллионов человек покинуть свои дома"."Президент (Трамп. – ) решительно отреагировал, когда Асад использовал химическое оружие в прошлом году. Он должен сделать это снова и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", – заявил сенатор.Маккейн раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за многие годы бездействия Штатов в Сирии."История горько осудит Америку за эту неудачу. Но никто не должен считать, что у нас нет вариантов", – отметил он.Сенатор подчеркнул, что США должны изменить свой курс в Сирии."Еще не поздно остановить безнаказанность Асада и начать переписывать эту страшную главу в нашей истории", – резюмировал Маккейн.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран несут ответственность "за поддержку животного Асада". В минобороны РФ опровергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар инициировали проведение 9 апреля заседания Совета Безопасности ООН, посвященного химической атаке в Сирии.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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