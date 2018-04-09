Председатель Европейского совета Дональд Туск занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше, опередив при этом действующего президента и премьер-министра Польши Анджея Дуду и Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает со ссылкой Onet.

“Дональд Туск занимает первое место с результатом 42,8%. Президенту Анджею Дуде доверяет 36,6% респондентов и не доверяет целых 49,2%. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пользуется доверием у 36,5% респондентов, и 43,9% не доверяют ему”, - говорится в сообщении.

Также наибольшее недоверие у польских граждан вызывают экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский (64,3%).

Дональд Туск является председателем Европейского совета с 2014 года. До этого занимал должность премьер-министра Польши (с 2007 года).

Напомним, все члены польского правительства приняли решение охотно вернуть премии, полученные в прошлом году.

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